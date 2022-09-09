Путин выразил соболезнования королю Карлу III в связи с кончиной Елизаветы II

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования королю Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II, говорится в сообщении, опубликованном в четверг в телеграм-канале Кремля, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"С именем Ее Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене", - отмечается в телеграмме.

"Желаю Вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании", - говорится в телеграмме.