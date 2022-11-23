Путин посетит Ереван для участия в саммите ОДКБ

Президент России Владимир Путин в среду посетит с визитом Ереван для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что в саммите примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон. Информации об участии лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева на данный момент нет. В стране 20 ноября прошли внеочередные президентские выборы, Токаев набрал на них более 80% голосов избирателей. Его инаугурация запланирована на 26 ноября.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, в Ереване будут рассмотрены ключевые направления взаимодействия в организации, актуальные международные и региональные проблемы.

Кроме того, состоится встреча Путина с Пашиняном. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у Путина "будет возможность переговорить" и с Лукашенко.

Перед началом саммита пройдет совместное заседание Совета министров иностранных дел Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Ожидается, что участники этих мероприятий обсудят военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности. На повестке для будут и вопросы внешнеполитического, военного и антитеррористического сотрудничества в ОДКБ, укрепления и дальнейшего развития системы коллективной безопасности.