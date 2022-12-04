В России обрушились два этажа в жилой пятиэтажке, есть погибшие

Обрушение двух этажей произошло в жилом доме в Нижневартовске, есть пострадавшие, сообщили ТАСС в экстренных службах, передает Trend.

"На улице Мира в Нижневартовске произошло обрушение второго и третьего этажей в жилом пятиэтажном доме", - сказал собеседник агентства.

По последним данным, погибли пять человек.

По данным городской администрации в больницы доставили 10 человек.

На месте происшествия сейчас ведется разбор завалов. Всего из дома эвакуированы 52 человека.

Источник в экстренных службах также добавил, что причиной обрушения стал взрыв газа.

"По предварительным данным, в одной из квартир произошел взрыв бытового газа, что привело к обрушению нескольких этажей дома", - сказал он.

Для эвакуированных жильцов подготовили пункт временного размещения.

В МЧС подтвердили информацию о ЧП, но при этом, по данным ведомства, погибли четверо жильцов. К ликвидации последствий происшествия привлечены 109 человек и 30 единиц техники.