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Путин не планирует встречаться с Байденом после переговоров с Си Цзиньпином

Россия Материалы 21 марта 2023 18:28 (UTC +04:00)
Путин не планирует встречаться с Байденом после переговоров с Си Цзиньпином

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Президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с президентом США Джо Байденом после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил журналистам во вторник помощник главы российского государства Юрий Ушаков, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Только знаю, что такая встреча не планируется", - сказал Ушаков.

Также Ушакова спросили о том, насколько реальной он считает возможность того, что в США арестуют бывшего американского президента Дональда Трампа. Помощник президента РФ отметил, что на переговорах с Китаем этот вопрос не обсуждался.

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