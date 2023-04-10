В России стартовало производство первой ракеты «Рокот-М»

Центр им. М. В. Хруничева приступил к разработке ряда элементов первой летной ракеты-носителя «Рокот-М» с отечественной системой управления. Об этом заявил в интервью ТАСС гендиректор предприятия Алексей Варочко, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

«Ведется изготовление стендовых изделий, а также ряда элементов первой летной ракеты с длительными сроками изготовления», — отметил Варочко.

Пять лет назад стало известно, что предприятие ведет работы по созданию ракеты «Рокот-2» с новой системой управления.

Предполагалось, что ракета впервые может быть запущена в 2022 году, однако после подробного аудита оборудования специалисты заключили, что необходимо привести в порядок оборудование, которое долгое время эксплуатировалось и уже исчерпало свой ресурс.

Позже стало известно, что первый запуск ракеты «Рокот-М» запланирован на 2024 год.