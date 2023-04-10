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В России стартовало производство первой ракеты «Рокот-М»

Россия Материалы 10 апреля 2023 03:28 (UTC +04:00)
В России стартовало производство первой ракеты «Рокот-М»

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Центр им. М. В. Хруничева приступил к разработке ряда элементов первой летной ракеты-носителя «Рокот-М» с отечественной системой управления. Об этом заявил в интервью ТАСС гендиректор предприятия Алексей Варочко, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

«Ведется изготовление стендовых изделий, а также ряда элементов первой летной ракеты с длительными сроками изготовления», — отметил Варочко.

Пять лет назад стало известно, что предприятие ведет работы по созданию ракеты «Рокот-2» с новой системой управления.

Предполагалось, что ракета впервые может быть запущена в 2022 году, однако после подробного аудита оборудования специалисты заключили, что необходимо привести в порядок оборудование, которое долгое время эксплуатировалось и уже исчерпало свой ресурс.

Позже стало известно, что первый запуск ракеты «Рокот-М» запланирован на 2024 год.

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