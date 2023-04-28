В России выявили 6 548 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 548, летальных исходов из-за ковида - на 31. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 6 503 случая заражения и 33 смерти, всего с начала пандемии - 22 839 878 и 398 239 соответственно. Число выздоровевших после коронавируса увеличилось за сутки на 7 775 против 7 213 днем ранее, до 22 236 983.

За сутки в России госпитализировали 905 заболевших ковидом против 1 022 днем ранее (снижение на 11,4%). Число госпитализаций увеличилось в 34 регионах и уменьшилось в 36, еще в 15 ситуация не изменилась.

В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 926 против 904 днем ранее, до 3 505 248. Умерли 5 заболевших (днем ранее - 7, всего с начала пандемии - 48 677). Количество выздоровевших возросло на 936, до 3 315 585.

В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 615 случаев заражения и 855 случаев выздоровления, всего с начала пандемии - 1 938 551 и 1 895 216 соответственно. Число умерших из-за ковида увеличилось на 8, до 37 605.