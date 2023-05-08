В России выявили 3 118 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 118, летальных исходов из-за ковида - на 28. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 3 811 случаев заражения и 29 смертей, всего с начала пандемии - 22 881 877 и 398 553 соответственно. Число случаев выздоровления после коронавируса увеличилось за сутки на 3 656 против 4 749 днем ранее, до 22 294 793.

За сутки в России госпитализировали 283 заболевших ковидом против 364 днем ранее (снижение на 22,3%). Число госпитализаций увеличилось в 18 регионах и уменьшилось в 36, еще в 31 ситуация не изменилась.

В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 373 против 378 днем ранее, до 3 510 386. Умерли восемь заболевших (днем ранее - пять, всего с начала пандемии - 48 744). Количество случаев выздоровления возросло на 367, до 3 322 412.

В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 284 случая заражения и 211 случаев выздоровления, всего с начала пандемии - 1 942 035 и 1 900 165 соответственно. Число умерших из-за ковида увеличилось на пять, до 37 672.