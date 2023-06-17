Странам ОПЕК становится сложнее достигать общих решений - глава Роснефти

В ходе энергетической панели на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что странам-членам ОПЕК становится все сложнее достигать общих решений из-за различий в структуре экономики и динамике добычи, сообщает Trend.

Игорь Сечин отметил, что страны Ближнего Востока, входящие в ОПЕК, активно наращивают добычу нефти и развивают ненефтяной сектор, диверсифицируя свои экономики. С другой стороны, африканские страны-члены ОПЕК стабильно сокращают производство нефти, что приводит к утрате своего веса на мировом рынке.