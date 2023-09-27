Первые туристы из России прибыли в Иран по безвизовому режиму

БАКУ /Trend/ - Первая группа туристов из России прилетела в Иран по безвизовому режиму, передает Trend.

Согласно информации, самолет с гражданами России на борту приземлился в международном аэропорту Тегерана.

Сообщается, что группа пробудет в Иране несколько дней и посетит туристические места, культурные и исторические памятники.

Отметим, что в марте 2023 года министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что в этом году Россия и Иран планируют реализовать соглашение между странами о групповых туристических поездках на основе безвизового режима. Документ подписан 1 июля 2021 года, согласно которому разрешаются безвизовые туристические поездки группами до 50 человек на срок, не превышающий 15 дней.