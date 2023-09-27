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Первые туристы из России прибыли в Иран по безвизовому режиму

Россия Материалы 27 сентября 2023 03:52 (UTC +04:00)
Первые туристы из России прибыли в Иран по безвизовому режиму

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Первая группа туристов из России прилетела в Иран по безвизовому режиму, передает Trend.

Согласно информации, самолет с гражданами России на борту приземлился в международном аэропорту Тегерана.

Сообщается, что группа пробудет в Иране несколько дней и посетит туристические места, культурные и исторические памятники.

Отметим, что в марте 2023 года министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что в этом году Россия и Иран планируют реализовать соглашение между странами о групповых туристических поездках на основе безвизового режима. Документ подписан 1 июля 2021 года, согласно которому разрешаются безвизовые туристические поездки группами до 50 человек на срок, не превышающий 15 дней.

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