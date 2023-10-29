БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело в связи с беспорядками на территории аэропорта Махачкалы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Северо-Кавказскому Федеральному округу, передает Trend.

Сообщается, что все лица, участвующие в беспорядках, будут задержаны и привлечены к ответственности. Также к уголовной ответственности будут привлечены лица, подстрекающие к беспорядкам и разжиганию межнациональной розни.

Возбуждено уголовное дело по ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти).

"Личности всех, кто принимает участие в беспорядках, будут установлены, так как в аэропорту и на прилегающих к нему территориях работает система видеонаблюдения", - говорится в сообщении.