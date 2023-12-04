Партнерство России с Турцией находится на высоком уровне - Путин

БАКУ /Trend/ - Партнерство России с Турцией находится на высоком уровне, сказал президент России Владимир Путин, передает Trend.

Владимир Путин подчеркнул, что обе стороны готовы продолжать развивать отношения на основе принципов добрососедства и взаимной выгоды

Президент России особо подчеркнул стратегическое значение сотрудничества в энергетике.

Владимир Путин отметил , что "Росатом" продолжает строительство первой атомной электростанции "Аккую" в Турции. Также отмечено тесное сотрудничество в газовой сфере с использованием трубопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", а также выделена активная работа над созданием газораспределительного хаба на территории Турции. Президент РФ подчеркнул наличие многочисленных других интересных совместных проектов, в том числе в области торговли и высоких технологий.