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Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в секторе Газа

Россия Материалы 10 декабря 2023 18:16 (UTC +04:00)
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в секторе Газа

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля, передает Trend.

Сообщается, что стороны обсудили острую ситуацию в палестино-израильском конфликте, в частности катастрофическую гуманитарную обстановку в секторе Газа. Путин подтвердил неприятие и осуждение терроризма, выразив готовность России помогать в облегчении страданий граждан и деэскалации конфликта.

Они также обсудили вопросы эвакуации российских граждан и освобождения удерживаемых в Газе израильтян.

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