Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в секторе Газа

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля, передает Trend.

Сообщается, что стороны обсудили острую ситуацию в палестино-израильском конфликте, в частности катастрофическую гуманитарную обстановку в секторе Газа. Путин подтвердил неприятие и осуждение терроризма, выразив готовность России помогать в облегчении страданий граждан и деэскалации конфликта.

Они также обсудили вопросы эвакуации российских граждан и освобождения удерживаемых в Газе израильтян.