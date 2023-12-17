Партия "Единая Россия" поддержала кандидатуру Путина на президентских выборах

БАКУ /Trend/ - Съезд партии "Единая Россия" выразил единогласную поддержку инициативе о самовыдвижении на предстоящих выборах президента в 2024 году нынешнего президента России Владимира Путина.

Как передает Trend, об этом было объявлено в ходе XXI съезда "Единой России" на форуме-выставке "Россия", проходящем на ВДНХ.

В мероприятии принимают участие 492 делега из 551.

Объявляя решение съезда председатель партии Дмитрий Медведев сказал, что решение принято единогласно. Голосование проводилось в открытом режиме.