БАКУ/Trend/ - Скончался бывший премьер СССР Николай Рыжков.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в Telegram-канале написала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Ушел потрясающий и светлый человек – Николай Иванович Рыжков. Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Для меня Николай Иванович – ярчайший пример «человека труда». Мы давно были знакомы, долго работали вместе в Совете Федерации. И для меня смерть Николая Ивановича большое личное потрясение", - написала она.