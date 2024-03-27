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Поисково-спасательные в "Крокус сити холле" завершены - МЧС России

Россия Материалы 27 марта 2024 00:54 (UTC +04:00)
Поисково-спасательные в "Крокус сити холле" завершены - МЧС России

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Поисково-спасательные в «Крокус сити холле» завершены.

Как передает Trend, об этом сообщил глава управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

"Все мероприятия по спасению и поиску пострадавших закончились. Могу сказать, что жертв под завалами больше нет", - отметил Полетыкин.

По его словам, спасательная команда начнет покидать место ЧП.

Отметим, что 22 марта неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

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