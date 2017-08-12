Двое погибли в ходе антитеррористической операции в Турции

12 августа 2017 03:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе операции против террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК) в северо-восточной провинции Турции Трабзон двое погибли, еще один ранен, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, в ходе перестрелки между военнослужащими и террористами получили ранения один военнослужащий и двое гражданских.

Раненые были доставлены в больницу, но несмотря на вмешательство врачей военнослужащий и один гражданский погибли.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 30 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Турции произошел взрыв на фабрике
Турция 04:03
На севере Ирака уничтожены 3 террориста РПК
Турция 11 августа 23:11
Посольство РФ запросило у Турции информацию о заболеваниях россиян
Россия 11 августа 17:56
Некоторые германские парламентарии поддерживают РПК - МИД Турции
Турция 11 августа 17:37
Турция выступила против антироссийских санкций Запада
Турция 11 августа 15:32
В Турции задержаны 30 членов РПК
Турция 11 августа 09:42
Иран возвращает исторический артефакт Турции
Турция 10 августа 10:07
Эрдоган призвал банки к пересмотру процентных ставок
Турция 9 августа 03:02
ВС Турции уничтожили опорные пункты РПК в Турции
Турция 8 августа 15:00
Турция одобрила визит немецких депутатов на базу НАТО в Конье 8 сентября
Турция 8 августа 14:17
Турецкие летчики впервые примут участие в программе форума "Армия"
Турция 8 августа 13:15
Турция и Кыргызстан обсудят развитие двухсторонних отношений - диписточник
Турция 8 августа 12:34
За незаконный переход границы в Турции задержаны 975 человек
Турция 8 августа 01:29
В Ираке ранены турецкие военные
Турция 7 августа 18:48
В Китае 2018 год объявлен «Годом туризма Турции»
Турция 7 августа 14:30
Россия не планирует возобновлять импорт турецких томатов
Турция 7 августа 13:59
Иран, Турция и Россия обсудят сирийский кризис
Турция 7 августа 11:59
Турция и Катар провели совместные морские учения
Турция 6 августа 23:08