ВВС Турции нейтрализовали 21 террориста на севере Ирака

14 августа 2017 21:38 (UTC+04:00)

В результате авиаударов турецкой авиации по объектам террористов РПК 12 августа на севере Ирака был нейтрализован 21 террорист, сообщают турецкие СМИ.

Согласно сообщениям местных источников и разведданным, в этот день ВВС Турции уничтожили в иракском районе Кандиль 13 террористов, еще 8 получили тяжелые ранения.

Кроме того, были разрушены 4 объекта РПК, в том числе склад с боеприпасами.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 30 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

Azernews Newspaper
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