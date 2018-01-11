США испытывают терпение Турции – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Поддерживая и вооружая террористов из YPG и PYD, США испытывают терпение Турции, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, Турция не то государство, которое будет до последнего молча наблюдать за событиями, происходящими у ее границ.

Президент отметил, что Турция обладает правом и необходимыми силами для расширения военных операций в Сирии в отношении террористических организаций YPG и PYD.

Отметим, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что основные разногласия между Турцией и США связаны с тем, что Вашингтон вооружает сирийское крыло РПК, PYD и YPG, а также до сих пор не выполнил требование Анкары об экстрадиции лидера террористической организации FETÖ.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сказал, что Турция не исключает возможность проведения новой военной операции против YPG и PYD в сирийском Африне.

Глава МИД отметил, что для Турции обеспечение собственной безопасности является одним из важнейших приоритетов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности проведения новой военной операции в Африне.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе 21 июня этого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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