Глава МИД Турции посетит Канаду

11 января 2018 16:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетит Канаду для участия в совещании глав МИД Канады и США, которое пройдет в канадском Ванкувере под названием «Мир и стабильность на Корейском полуострове», говорится в сообщении МИД Турции, распространенном в четверг.

Согласно сообщению, Чавушоглу посетит Канаду 15-16 января.

Ожидается, говорится в сообщении, что Чавушоглу также проведет двусторонние встречи с главами МИД Канады и США, в ходе которых будут обсуждаться региональные вопросы и двусторонние отношения.

Ранее сообщалось, что в деревне Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи стартовали первые с 2015 года переговоры между Пхеньяном и Сеулом.

Идею переговоров сразу же поддержал президент США Дональд Трамп. Пентагон уже 4 января объявил о том, что запланированные на начало года Вашингтоном и Сеулом совместные военные учения перенесены и пройдут только после завершения Параолимпиады в марте.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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