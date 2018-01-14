В Турции при атаке террористов РПК погиб военнослужащий

БАКУ /Trend/ - Один военнослужащий погиб в результате нападения террористов РПК на район, где дислоцированы турецкие военные базы, пишут в воскресенье турецкие СМИ.

Соообщается, что инцидент имел место в граничащем с Ираком уезде Чукурджа округа Хаккари. Атака была совершена с иракской территории.

Согласно информации, военнослужащий погиб в результате попадания осколка ракеты, выпущенной из артиллерийской установки. Он был доставлен на вертолете в госпиталь в Хаккари, однако несмотря на усилия врачей спасти его жизнь не удалось.

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