Эмир Катара посетит Турцию

15 января 2018 12:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани посетит Турцию, сообщают в понедельник турецкие СМИ. Сообщается, что визит Эмира Катара в Турцию состоится сегодня по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В рамках встречи стороны обсудят региональные вопросы, а также укрепление двухсторонних отношений.

Визит Аль Тани в Турцию будет однодневным.

Отметим, что по итогам восьми месяцев 2017 года в Турции действовала 121 компания из Катара, с общим капиталом в пять миллиардов турецких лир.

В настоящее время Катар занимает 19 место среди стран, вложивших прямые инвестиции в экономику Турции.

За восемь месяцев 2017 года товарооборот между двумя странами составил 634 миллиона долларов.

Согласно данным Центробанка Турции, за шесть месяцев 2017 года зарубежные инвестиции в экономику Турции выросли на 50,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, и составили 4,108 миллиарда долларов.
За указанный период прямые инвестиции Катара в Турцию составили 541 миллион долларов.

Порядка 68 процентов прямых зарубежных инвестиций в экономику Турции приходятся на долю европейских стран. Испания занимает первое место среди европейских государств, вложивших прямые инвестиции в турецкую экономику.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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