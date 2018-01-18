Турция не допустит создания "сил пограничной безопасности" в Сирии

18 января 2018 00:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Анкара предпримет все необходимые шаги, чтобы не допустить формирования у своих границ с Сирией так называемых "сил пограничной безопасности", создаваемых США. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции, которое прошло в турецкой столице под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщают турецкие СМИ.

В документе подчеркивается, что все оружие, которое было поставлено террористической организации - PKK/PYD-YPG - должно быть незамедлительно собрано и возвращено.

В заявлении выражено сожаление в связи с вооружением террористических организаций союзником Турции по НАТО - США.

Как ранее сообщали СМИ, коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой ИГ готовит в Сирии "силы пограничной безопасности" для охраны подконтрольной ей зоны, численность сил составит 30 тысяч человек. Сообщалось, что коалиция работает совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС) над созданием и обучением новых сирийских сил безопасности границы (СБГ). В настоящее время проходят подготовку примерно 230 человек.

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