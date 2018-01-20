ВС Турции начали операцию «Оливковая ветвь» в сирийском Африне

20 января 2018 19:26 (UTC+04:00)

БАКУ / Trend/ - ВС Турции начали операцию «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, сообщают в субботу турецкие СМИ со ссылкой на Генштаб ВС страны.

Отмечается, что в операции задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям террористической организации PYD на сирийско-турецкой границе.

В направлении Африна также двигаются отряды Сирийской свободной армии (ССА).

Подчеркивается, что в ходе операции удары наносятся исключительно по позициям террористов. Приняты все меры для того, чтобы не был нанесен ущерб гражданскому населению.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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