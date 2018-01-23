Госсекретарь США озвучивает версию террористов – Мевлют Чавушоглу

23 января 2018 09:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заявляя о том, что действующие на севере Сирии террористические организации - PYD и YPG не подвергали ракетному обстрелу территорию Турции, госсекретарь США Рекс Тиллерсон озвучивает версию террористов, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщают во вторник турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, вместо того чтобы цитировать слова террористов, США должны доверять фактом которым предоставляет им Турция.

Глава МИД также отметил, что террористические организации PYD и YPG являются реальной угрозой для Турции.

Отметим, что накануне террористы PYD и YPG обстреляли турецкую провинцию Хатай в результате чего погиб один человек.

Отметим, что 20 января ВС Турции начали совместно со Свободной сирийской армией военную операцию под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операции задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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Azernews Newspaper
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