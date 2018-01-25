Турция опровергла сообщения о заморозке поставок оружия из Германии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу опроверг сообщения о том, что Германия заморозила поставки Анкаре танков Leopard из-за турецкой операции в сирийском Африне, передает РИА Новости.

Как ранее сообщил Spiegel со ссылкой на действующего главу МИД и вице-канцлера Зигмара Габриэля, действующее правительство ФРГ приостановило вплоть до формирования нового кабмина экспорт вооружений в Турцию. По информации издания, прекращение экспорта вооружений, в том числе танков Leopard, связано с военной операцией Турции в Африне.

"По вопросу танков Leopard должна была собраться комиссия, но заседание было отложено. При этом нет речи о заморозке, ни об отмене (поставок)", — сказал Чавушоглу журналистам.

Отметим, что 20 января ВС Турции начали совместно со Свободной сирийской армией (ССА) военную операцию под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.