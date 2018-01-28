Генштаб Турции сообщил об уничтожении 557 террористов в Африне

БАКУ /Trend/ - Турецкие ВВС в ходе операции в сирийском Африне уничтожили в воскресенье еще 73 члена террористических организаций, всего с начала операции ликвидированы 557 террориста, заявил турецкий генеральный штаб, сообщают турецкие СМИ.

"ВВС Турции при воздушных атаках в ходе операции "Оливковая ветвь" поразили 20 целей -укрытий, огневых точек, складов с оружием террористических организаций PYD, YPG и ИГ. В операции участвовали 13 самолетов, которые благополучно вернулись на базы. Ликвидировано 73 террориста, с начала операции — 557. Двое турецких военных получили ранения, опасности для их жизни нет", - говорится в заявлении.

Отмечается, что операция продолжается в плановом режиме.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией (ССА) военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операции задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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