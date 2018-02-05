ДТП в Турции, есть погибшие

5 февраля 2018 10:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Ван на востоке Турции перевернулся пассажирский автобус, в результате чего, по предварительным данным, погибли два человека, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Сообщается также, что различные травмы получил 21 человек. Состояние троих оценивается как крайне тяжелое.

Все пострадавшие являются гражданами Турции.

Отметим, что за последние десять лет в результате ДТП в Турции погибло около 42 тысяч человек и более двух миллионов получили травмы различной степени тяжести.

Согласно данным полицейского управления Турции, ежегодно на территории страны происходит около одного миллиона ДТП.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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