Турция считает Сирию единомышленником в вопросе борьбы с терроризмом

7 февраля 2018 09:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - МИД Турции считает Сирию единомышленником в вопросе борьбы с терроризмом, пишут в среду турецкие СМИ.

«Считаю, что правительство Сирии солидарно с Турцией в вопросе борьбы с террористической группировкой YPG, так как она намерена расколоть Сирию», - сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, если между Турцией и Сирией нет дипотношений, это не значит, что они по-разному относятся к вопросу борьбы с террористами YPG.

Отметим, что в Стамбуле продолжает функционировать генконсульство Сирии.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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