В Турции задержаны подозреваемые в подготовке теракта у посольства США

5 марта 2018 18:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В провинции Самсун на севере Турции задержаны подозреваемые в подготовке теракта у посольства США, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что все задержанные являются гражданами Ирака.
Других подробностей операции нет.

Ранее сообщалось, что посольство США в Анкаре приостановит работу в понедельник 5 марта из соображений безопасности.

«Посольство США в Анкаре информирует американских граждан о том, что дипломатическое представительство будет закрыто 5 марта из-за угрозы безопасности. О возобновлении работы посольство объявит позже», - говорилось в заявлении американской дипмиссии.

Напомним, что сегодня мэрия Анкары сообщила, что полиция города усилила меры безопасности в столице после заявления американской дипмиссии о том, что посольство США в Анкаре приостановит работу 5 марта из соображений безопасности.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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