США сократили число операций, выполняемых с турецкой авиабазы Инджирлик - СМИ

США резко сократили число боевых операций, которые выполнялись с турецкой авиабазы Инджирлик и рассматривают возможность сокращения численности размещенного там на постоянной основе персонала.

Об этом, как передает ТАСС, сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц, которые отметили, что причина произошедшего - в напряженных отношениях между двумя странами.

В январе, по данным газеты, с базы Инджирлик в Афганистан была перебазирована эскадрилья штурмовиков А-10. Постепенно снижается число семей американских военнослужащих, находящихся на территории базы. Сейчас в Инджирлике базируются американские истребители F-22 Raptor и F-15 Eagle, а также самолеты-заправщики. По словам американского военного представителя, вопрос о сокращении масштабов использования турецкой авиабазы "рассматривается уже некоторое время".

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