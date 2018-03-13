Анкара и Багдад договорились о совместной борьбе против РПК – вице-премьер Турции

13 марта 2018 09:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Анкара и Багдад договорились о совместной борьбе против террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг, пишут во вторник турецкие СМИ.

Он отметил, что РПК представляет угрозу не только для Турции, но и для соседних стран.

При этом Боздаг не назвал точной даты начала военных операций на севере Ирака.

Отметим, что ранее премьер министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что Турция ведет переговоры с Ираком о начале совместных операций против РПК.

Премьер подчеркнул, что все страны региона должны усилить борьбу с терроризмом.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что с мая этого года Турция и Ирак начнут совместные военные операции против РПК.

Отметим, что конфликт Турции с Рабочей партией Курдистана (РПК), требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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