Эрдоган раскритиковал резолюцию Европарламента по Африну

БАКУ /Trend/ - Резолюция Европарламента по поводу Африна, не имеет ни какого значения для Турции, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, Европарламент не в праве учить Турцию чему-либо.

Как отметил глава государства, Европа не желает понимать, что Турция не преследует целей оккупации сирийской территории, а напротив является освободителем этой страны от терроризма.

«Военная операция «Оливковая ветвь» не направлена против мирного населения Сирии», - сказал Эрдоган.

Напомним, что ранее депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к прекращению боевых действий на всей территории Сирии. В тексте также содержится призыв к правительству Турции вывести свои войска из Африна.

Отметим, что 13 марта Генштаб Турции заявил о том, что ВС Турции и силы Свободной сирийской армии (ССА) полностью окружили Африн.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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