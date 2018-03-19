Турция обеспечила безопасность в сирийском Африне - премьер-министр

БАКУ /Trend/ - Турция обеспечила безопасность в сирийском Африне, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

Премьер-министр отметил, что операция "Оливковая ветвь" не направлена против Сирии, а наоборот обеспечила безопасность этой страны.

«Военная операция в Сирии продолжится до полного уничтожения террористов» - сказал Йылдырым.

Отметим, что 18 марта ВС Турции и ССА освободили город Африн от террористов PYD и YPG.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией (ССА) военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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