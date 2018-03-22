Обнародовано название новой военной операции ВС Турции на севере Ирака - СМИ

22 марта 2018 10:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Новая военная операция против террористов Рабочей партии Курдистана РПК, которую планируется осуществить на севере Ирака в городе Синджар, получит название «Щит Тигра», пишут в четверг турецкие СМИ, со ссылкой на военные источники.

Сообщается, что в настоящее время ВС Турции готовятся к военной операции в Синджаре.

О точной дате начала военной операции не сообщается.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что ВС Турции могут войти в Синджар на севере Ирака для борьбы с РПК.

Глава государства отметил, что власти Турции неоднократно отмечали, что РПК является угрозой для Турции и Ирака.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что с мая 2018 года Турция и Ирак начнут совместные военные операции против РПК.

Отметим, что конфликт Турции с Рабочей партией Курдистана (РПК), требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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