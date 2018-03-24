ВС Турции освободили последние пять населенных пунктов в сирийском Африне – глава Генштаба

БАКУ /Trend/ - ВС Турции освободили последние пять населенных пунктов в сирийском районе Африн, сказал глава Генштаба ВС Турции Хулуси Акар. Об этом говорится в сообщении Генштаба, распространенном в субботу.

Отмечается, что сегодня в рамках операции «Оливковая ветвь» ВС Турции и силы Свободной сирийской армии (ССА) установили полный контроль над Африном.

18 марта ВС Турции и ССА освободили город Африн от террористов PYD и YPG.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной с ССА военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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