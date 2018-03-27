Турция может получить ЗРК С-400 раньше предусмотренного времени – Минобороны

БАКУ /Trend/ - Турция может получить российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 раньше запланированных сроков, сказал министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Джаниклт также отметил, что у Турции и России нет каких-либо проблем, препятствующих покупке ЗРК С-400.

Отметим, что ранее премьер Турции Бинали Йылдырым отметил, что переговоры Анкары и Вашингтона относительно покупки зенитно-ракетных систем (ЗРС) Patriot не могут рассматриваться в качестве альтернативы приобретению ЗРК С-400 в России.

Напомним, что в ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки комплекса С-400. Факт заключения контракта российская сторона подтвердила 12 сентября 2017 года, тогда же турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара внесла аванс по контракту. Турция станет первым государством - членом НАТО, которое получит от России С-400, количество поставляемых комплексов официально не уточнялось.

Ранее помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин сообщил, что контракт на поставку систем С-400 в Турцию будет выполняться в начале 2020 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.