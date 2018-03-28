В Турции вступил в силу ряд изменений в законы

28 марта 2018 12:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил ряд изменений в законы Турции. Об этом говорится в сообщении турецкой «Официальной газеты» (Resmi Gazete), распространенном в среду.

Согласно сообщению, внесенные изменения коснутся следующих пунктов.
Во-первых, у экс-министров и депутатов не будут отобраны дипломатические паспорта по окончанию мандата, или же в случае отставки.

Во-вторых, согласно новому закону, правительство Турции будет поощрять турецких граждан, которые будут устанавливать солнечные панели на крышах домов.
В-третьих, государство возвратит налоги спортивных клубов, при условии, что эта сумма будет потрачена на подготовку новых спортсменов.

В-четвертых, расходы на создание инфраструктуры промышленных зон будут освобождены от уплаты НДС.

В сообщении газеты отмечается, что перечисленные изменения вступили в силу со дня подписания.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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