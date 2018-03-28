ВВС США покинули военно-воздушную базу в Турции до начала операции «Оливковая ветвь» - СМИ

28 марта 2018 15:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС США покинули военно-воздушную базу Инджирлик в Турции до начала военной операции «Оливковая ветвь», пишет в среду турецкая газета Yenişafak, ссылаясь на отставного генерала ВВС Турции Беязита Караташа.

По словам Караташа, как сообщает газета, 19 января текущего года ВВС США вывели самолеты F-15, A-10 и F-16 с военно-воздушной базы Инджирлик.

Катараш отметил, что самолеты A-10 ВВС США были направлены на военно-воздушную базу в Афганистане.
Генерал также отметил, что в настоящее время на военно-воздушной базе Инджирлик находятся только разведывательные самолеты.

«С началом военной операции «Оливковая ветвь» Турция разместила свои самолеты F-16 на военно-воздушной базе Инджирлик», - сказал Караташ.

Отметим что ВС Турции и Свободная сирийская армия (ССА) 18 марта освободили город Африн от террористов PYD и YPG.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной с ССА военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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