В отличии от Франции, Турция не станет вести переговоры с террористами – Эрдоган

30 марта 2018 14:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Переговоры с террористами может вести Париж, но не Анкара, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя заявление президента Франции о том, что Париж может выступить в качестве посредника между Анкарой и боевиками PYD в Сирии. Об этом сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Глава государства отметил, что Турция уже вела «диалог» с террористами в Африне – военным путем.

"Позиция Франции по поводу террористической организации PYD и YPG неприемлема и то, что Франция обещала поддержку YPG является проявлением открытой враждебности в отношении Турции", - сказал Эрдоган.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступил к совместной с ССА военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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