В Стамбуле создается рабочая группа для выявления памятников истории

БАКУ /Trend/ - При поддержке мэрии Стамбула создается рабочая группа, которая будет проводить исследования, с целью определения количества исторических памятников в мегаполисе, говорится в сообщении мэрии Стамбула.

В сообщении отмечается, что исследования по выявлению памятников истории будут проведены в 31-ом районе Стамбула.

Согласно сообщению, в целях создания рабочей исследовательской группы 14 мая текущего года будет проведен тендер.

«Рабочая группа будет состоять из 38 историков и исследователей», - говорится в сообщении мэрии Стамбула.

Отметим, что согласно данным министерство культуры и туризма в 31-ом районе Стамбула в настоящее время в общей сложности числится 7,120 тысячи памятников истории.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.