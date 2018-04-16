В Стамбуле создается рабочая группа для выявления памятников истории

16 апреля 2018 10:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - При поддержке мэрии Стамбула создается рабочая группа, которая будет проводить исследования, с целью определения количества исторических памятников в мегаполисе, говорится в сообщении мэрии Стамбула.

В сообщении отмечается, что исследования по выявлению памятников истории будут проведены в 31-ом районе Стамбула.

Согласно сообщению, в целях создания рабочей исследовательской группы 14 мая текущего года будет проведен тендер.
«Рабочая группа будет состоять из 38 историков и исследователей», - говорится в сообщении мэрии Стамбула.

Отметим, что согласно данным министерство культуры и туризма в 31-ом районе Стамбула в настоящее время в общей сложности числится 7,120 тысячи памятников истории.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Представители Азербайджана удостоены премии "Человек года" в Стамбуле – красочное дефиле (ФОТО)
Социум 6 апреля 17:19
В Стамбуле горит фабрика
Турция 5 апреля 08:29
Представители Азербайджана на конкурсе красоты "Король и королева кино" в Стамбуле (ФОТО)
Стиль 2 апреля 13:25
В Стамбуле появятся автобусы без водителей
Турция 1 марта 10:15
В выставочном центре Стамбула произошел пожар
Турция 14 февраля 09:52
В Стамбуле и Бурсе отменены морские рейсы
Турция 23 января 09:48
В Стамбуле построят самый большой крытый рынок
Турция 8 января 16:48
Иран готов сотрудничать с каждой из мусульманских стран в целях защиты святого Аль-Кудса
Иран 13 декабря 2017 15:55
Делегация Кыргызстана принимает участие в работе внеочередного Саммита ОИС
Кыргызстан 13 декабря 2017 15:18
Богданов возглавил делегацию РФ на саммите Организации исламского сотрудничества
В мире 13 декабря 2017 12:39
Ройе Айхан в Стамбуле вручен турецкий "Оскар" (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 11 декабря 2017 12:51
Лидеры стран ОИС примут дорожную карту из-за решения Трампа по Иерусалиму
В мире 10 декабря 2017 18:17
В Стамбуле задержали более 20 подозреваемых в причастности к ИГ
Турция 9 декабря 2017 21:45
Следующее заседание ТюркПА состоится в ноябре 2018 года в Стамбуле
Кыргызстан 8 декабря 2017 16:42
Air France приостанавливает полеты в Стамбул
Турция 4 декабря 2017 12:34
В Стамбуле состоится первая конференция посвященная посредничеству государств-членов ОИС – МИД
Турция 17 ноября 2017 16:35
За последние десять дней в Турции задержано около трехсот членов ИГ
Турция 2 ноября 2017 11:28
В Стамбуле был предотвращен теракт
Турция 29 октября 2017 13:10