Из МИД Турции уволено 20 процентов сотрудников – Чавушоглу

16 апреля 2018 12:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - После попытки военного переворота в Турции, в рамках борьбы с террористической организацией «FETÖ», были уволены 461 сотрудника министерства иностранных дел Турции, сказал глава МИД страны Мевлют Чавошоглу, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, количество уволенных составляет приблизительно 20 процентов всех работников МИД Турции.

Глава МИД также отметил, что среди уволенных имеются работники консульств и советники внешнеполитического ведомства Турции.
Власти Турции обвиняют лидера движения «Хизмет» (FETÖ) - проживающего в США Фетхуллаха Гюлена, в причастности к совершенной 15 июля 2016 года попытке военного переворота в Турции, и требуют его экстрадиции.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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