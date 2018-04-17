Турецкая оппозиция призывает к досрочным парламентским и президентским выборам

БАКУ /Trend/ - Лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели выступает за проведения досрочных парламентских и президентских выборов в Турции, сообщают во вторник турецкие СМИ.
По словам лидера МНР досрочные выборы должны быть проведены 26 августа текущего года.
По словам Бахчели, в сложившемся политическом положении в регионе нельзя медлить с проведением парламентских выборов в Турции.
Отметим, что в 2019 году в Турции пройдут президентские, парламентские и муниципальные выборы. Как ожидается, парламентские и президентские выборы в 2019 году будут проведены в один день.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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