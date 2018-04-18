Эрдоган и лидер оппозиции обсудят проведения досрочных выборов в Турции

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели сегодня проведут встречу, в рамках которой будут обсуждено предложение лидера МНР о проведения досрочных президентских и парламентских выборов в Турции.

Об этом сообщают в среду турецкие СМИ.

Сообщается, что встреча Эрдогана и Бахчели состоится в Анкаре в президентской резиденции.

Отметим, что накануне лидер MHP выступил с заявлением, призвав турецкое правительство провести досрочные парламентские и президентские выборы.

По словам Бахчели досрочные выборы должны быть проведены 26 августа текущего года.

Отметим, что в 2019 году в Турции состоятся президентские, парламентские и муниципальные выборы. Как ожидается, парламентские и президентские выборы в 2019 году будут проведены в один день.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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