Цель правящей партии Турции - победить в первом туре парламентских выборов – премьер

БАКУ /Trend/ - Цель правящей партии Турции - победить в первом туре парламентских выборов, сказал премьер-министр Бинали Йылдырым, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По словам Йылдырыма, проведение досрочных президентских и парламентских выборов в условиях режима чрезвычайного положения в Турции волнует некоторые круги.

«Однако для проведения выборов в условиях режима чрезвычайного положения нет никаких юридических барьеров», - сказал Йылдырым.

Отметим, что в досрочных парламентских и президентских выборах, которые пройдут 24 июня в Турции, примут участие 11 политических партий.

Напомним, что на парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, Партия справедливости и развития набрала 49,41 процента голосов избирателей, Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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