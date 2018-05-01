В Стамбуле в связи с первомайскими шествиями закрыт ряд дорог

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле в целях обеспечения безопасности в связи с первомайскими шествиями закрыт ряд дорог, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что в частности закрыты дороги, ведущие к площади Таксим.

По данным СМИ, меры безопасности усилены в целом во всем городе.

Как сообщалось ранее, в Стамбуле задержаны 14 членов террористической организации "Революционная народно-освободительная партия-фронт" (DHKP-C), которые планировали осуществить провокации в ходе запланированных первомайских шествий.

Отметим, что DHKP-C несет ответственность за теракты, совершенные в мае 2013 года в городе Рейханлы турецкой провинции Хатай, в результате которых погибли 46 и пострадали 155 человек.

Некоторые члены DHKP-C также принимали активное участие в боевых действиях в Сирии, присоединившись к боевикам террористической организации PYD и YPG.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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