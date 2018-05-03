Оппозиция Турции назвала кандидата на пост президента страны

3 мая 2018 15:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оппозиционная Народная республиканская партия (CHP) Турции выдвинула кандидатуру одного из членов партии Мухаррама Индже на пост президента страны на выборах, которые пойдут 24 июня, сообщают в четверг турецкие СМИ.

Сообщается, что завтра лидер CHP Кемаль Кылычдароглу официально объявит, что Индже является кандидатом на пост президента страны.

Отметим, что 54-летний Индже с 2014 года является председателем парламентской группы CHP.

Напомним, что на парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, Партия справедливости и развития набрала 49,41 процента голосов избирателей, Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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