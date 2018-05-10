США не вправе отказать Турции в поставке истребителей F-35 - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - США не вправе отказать Турции в поставке истребителей F-35, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, Турция является стратегическим партнером США, и Анкара как партнер всегда выполняла свои обязательства.

Также он сказал, что Турция оплатила поставку истребителей F-35.

Отметим, что ранее Вашингтон и Анкара согласовали поставку около ста истребителей F-35.

Договор между правительством Турции и компанией Lockheed Martin был подписан в мае 2017 года.

Напомним, что ранее представители Демократической партии США выступили с инициативой об отмене поставки Турции истребителей пятого поколения F-35 из-за закупки этой страной российских ЗРК С-400.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти Турции примут ответные меры, если Вашингтон заблокирует поставки.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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