В Сингапуре состоится встреча главы МИД Турции и госсекретаря США

2 августа 2018 20:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Сингапуре состоится двусторонняя встреча между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и госсекретарем США Майком Помпео, сообщают турецкие СМИ.

Встреча пройдет в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Главы внешнеполитических ведомств намерены обсудить ситуацию вокруг арестованного в Турции американского пастора Эндрю Брансона.

Чавушоглу и Помпео, между которыми вчера снова состоялся телефона разговор, четыре раза в течение последних 15 дней консультировались по телефону, включая телефонные разговоры, проведенные 18, 26 и 28 июля.

Напомним, что суд в турецкой провинции Измир постановил перевести Эндрю Брансона под домашний арест. Решением суда Брансону также запрещено покидать пределы Турции. Ранее тот же суд отклонил ходатайство защиты пастора об освобождении. Следующие слушания по делу Брансона назначены на 12 октября.

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