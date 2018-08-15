Турция повысила пошлины на ряд товаров из США

Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на ряд американских товаров, соответствующий указ президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана опубликован в официальном издании Resmi Gazete, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, повышены пошлины на импортируемые из США табачные изделия на 60%, алкоголь на 140%, автомобили до 120%, косметические изделия до 60%, рис на 50%, фрукты на 20%. Пошлины повышены также на ряд других американских товаров.

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