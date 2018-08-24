Чавушоглу сообщил, что Эрдоган ждет Путина с визитом в Турцию

24 августа 2018 17:27 (UTC+04:00)

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным передал привет от Тайипа Эрдогана, отметив, что тот ждет российского лидера в Турции: есть договоренность сходить в рыбный ресторан, передает РИА Новости.

"Ваш дорогой друг господин Эрдоган прислал вам приветствие и наилучшие пожелания и ждет в скорейшее время вас с визитом в Стамбул. У вас есть договоренность сходить в рыбный ресторан", - сказал Чавушоглу.

Путин и Эрдоган встречались в июле на саммите БРИКС. Тогда Путин напомнил Эрдогану, что тот обещал пригласить в ресторан. Путин в ответ на подтверждение приглашения тогда ответил, что примет его, когда в Турцию начнутся поставки российского мяса.

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